مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة من 6 دول اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 16 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى غداً الجمعة، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين .
وتبين من جداول التشغيل اليومية أن من المقرر أن يصل اليوم 16 رحلة بينهم 5 رحلات من دولة ايطاليا، 4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من المانيا واخرى من هولندا .
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق اجراءات احترازية وامنية، مع تسهيل تلك الاجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم الى ارض المهبط، حتى وصولهم الى الفنادق المختلفة لقضاء اجازاتهم فى مرسى علم .
وكان تبين من جداول التشغيل الاسبوعية، ان مطار مرسى علم الدولى، يستقبل خلال الاسبوع بداية من السبت، الماضى وحتى عدا الجمعة، 129 رحلة طيران تصل من 11 دولة اوربية، اغلبها من دول بولندا والتشيك، والمانيا، وايطاليا، سويسرا، وبلجيكا .
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة من 6 دول اليومالخميس، 06 يوليو 2023 04:30 ص
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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 16 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 129 رحلة طيران، يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى غداً الجمعة، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين .
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