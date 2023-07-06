وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، نقلا عن مكتب، لجنة سلامة العمل بالمدينة، أن الحادث وقع في مدينة فوشين يوم 27 يونيو، وأخفت شركة التعدين المسؤولة عن المنجم الحادث بشكل متعمد.

وأضافت أن السلطات المحلية في فوشين أعطت اهتماما كبيرا للحادث منذ تلقي معلومات بشأنه يوم الثلاثاء الماضى، وشكلت فريقا لإطلاق التحقيق على الفور ويتلقى المصابون السبعة الذين تعرضوا لجروح طفيفة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي.