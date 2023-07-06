مصرع 30 شخصا فى سقوط حافلة في واد بالمكسيك.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

قالت السلطات المكسيكية إن 30 شخصا لقوا مصرعهم واُصيب أكثر من 19آخرين بعد أن سقطت حافلة ركوب في واد عندما كانت تسير عبر منطقة جبلية في لاية أواكساكا بجنوب المكسيك، حسبما قالت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.



حادث فى المكسيك

ووفقًا لتقارير الشرطة والمدعي العام ، فإن السيارة التي تملكها شركة نقل محلية ، قد غادرت مكسيكو سيتي متوجهة إلى مدينة سانتياجو دي يوسوندا، ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماجدالينا بينياسكو.

وكتب حاكم أواكساكا ، سالومون جارا على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي "نأسف بشدة للحادث الذي وقع في ماجدالينا بينياسكو، ويعمل موظفونا الحكوميون بالفعل على إجراءات الإنقاذ ويقدمون كل الدعم للمصابين. نرسل عناقًا وتعازينا لأسر المتوفين".



حادث حافلة فى المكسيك

وأظهرت صور الشرطة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن السيارة مدمرة بالكامل من الأعلى بينما يبحث رجال الإنقاذ بين الحطام، حيث شق الناجون طريقهم للخروج من تلك الفوضى وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات.

تتميز أواكساكا بجغرافيا جبلية ، مع العديد من المجتمعات المتناثرة وذات الكثافة السكانية المنخفضة.