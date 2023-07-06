مصرع شخصين إاصابة 10 أخرين فى حادث بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا.

تلقت اجهزة أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

بإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الاسعاف، إلى موقع الحادث تبين وفاة كلاً من: لواحظ - م، 70 عاما، نادية - ل، 45 عاما.

كما أصيب 10 آخرين هم: محمود محمد محمود، حمدان عبد الرحيم محمد، محمود اسماعيل محمد، أحمد مجدى موسى، محمد شعبان عبد العال، السيد عصام بيومى، إسلام مصطفى، منى أحمد خلف، سعديه أحمد حسن، أم هاشم أحمد.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الحميات، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.