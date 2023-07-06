مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير إيهاب طلعت نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية النائب " ديفيد ماكالستر" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في أول زيارة له للقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على أهمية واستراتيجية علاقات الدول الأوروبية بمصر والتي يتم توظيفها لخدمة مصالح الجانبين، فضلاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة بعد التنسيق والتشاور. كما أشار المسئول الأوروبي إلى ضرورة مواصلة الزيارات واللقاءات المشتركة بين الجانب المصري والأوروبي بهدف تعزيز التعاون المشترك فى المجالات المختلفة لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تحرى الدقة فيما يتم تناوله من معلومات في تلك الملفات حرصاً على المصالح المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الأوروبية والعمل على تطويرها بهدف تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حوار مباشر ومتواصل بين الجانبين المصري والأوروبي بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي وبشكل يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وتناول كافة القصايا ذات الاهتمام من خلال الحوار البناء.