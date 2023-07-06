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مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات

الخميس، 06 يوليو 2023 06:00 ص
مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات منافذ المجمعات الاستهلاكية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغدائية لاستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يوليو الجارى حيث يتم الصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى  
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية  لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو الجارى، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة .
 
 
 
 
 
 
 

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زيادة دعم التموين

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