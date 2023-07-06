اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء قلعة تعليمية بالعريش

الخميس، 06 يوليو 2023 02:22 م
محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء قلعة تعليمية بالعريش اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجرى انشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عدد من المدارس المختلفة.
 
وأضاف المحافظ خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية والذي نفذته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في المدينة الشبابية بالعريش، في حضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة.
 
وأشار المحافظ إلي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شمال سيناء من بينها مشروعات في قطاع التعليم وإنشاء عدة مدارس وإنشاء إدارة تعليمية جديدة في مدينة العريش. 
 
أعلن المحافظ عن تنفيذ لقاءات جماهيرية خلال الفترة القادمة مع مختلف القطاعات بحضور القيادات التنفيذية للتعرف على الاحتياجات والمشكلات والعمل على حلها. 
 
وعلى هامش الحفل، تفقد المحافظ معرض فني  للوحات الفنية، كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية والأغاني الدينية لطلبة المدارس. 
 
وفي ختام الحفل، أجرت مي مؤنس، موجهة لغة انجليزية لقاء حواري مع محافظ شمال سيناء عن التنمية في المحافظة.

شمال سيناء

العريش

التعليم

انشطة تعليمية



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