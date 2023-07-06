محافظ شمال سيناء: زیادة مخصصات الخطة الاستثمارية 40% لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء زیادہ مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم 2023 - 2024 ،بنسبة 40 % لتنفيذ المزيد من مشروع البنية الأساسية من كهرباء وطرق ومیاه وخلافه.

أشار محافظ شمال سيناء في تصريحات له عبر إذاعة شمال سيناء المحلية ان وزيرة التخطيط صدقت على صرف مبلغ مليار جيه لرفع كفاءه وإعادة تشغيل محطة جراده و محطه زارع للصرف الصحي ورفع كفاءتها.

وقال ان رئيس الوزراء صدق على زيادة الاعتماد المالى لتنفيذ اعمال الصرف الصحى من 50 مليون جنيه الى 360 مليون جنيه بالمحافظة.

كما أعلن الإنتهاء من المحورالساحلى حتى منطقةالخلفاء الراشدين خلال يومين على الاكثر مع مواصله العمل في المحور الساحلى من الخلفاء الراشدين.حتى مطلع کوبری ابى صقل، مؤكدا انه لا صحة للشائعات الواردة حول إزالة حى ابى صقل وإقامة ميناء لليخوت علية و يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من الاخبار والمعلومات من مصادرها.

اضاف انه تم صرف جزء من التعويضات للمستحقين بمركز رفح و جاری معاینه و فحص المزيد من المنازل بالمناطق المتضررة تمهيدا لصرف التعويضات لجميع المستحقين، وصرف التعويض الاجتماعي لعدد 38 من اهالی حى ميناء العريش البحرى ومواصله صرف التعويضات لباقى المستحقين اعتبارا من اليوم بعداجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ شمال سيناء انه تم بدء حملة 100 يوم صحة التى اطلقها فخامة رئيس الجمهورية بجميع الوحدات الصحية اعتبارا من 25 يونية الماضي بجميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة والقافلة مزودة بسيارات لتقديم الخدمة الطبية مجاناً مع صرف العلاج اللازم لكل حالة، كما سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية اعتبارا من الاسبوع القادم بالتعاون مع وزارة الصحة واحد الاحزاب السياسية تضم مختلف التخصصات الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة بمركز شباب مدينة العريش .

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر والتحية لرجال الشرطة المصريه على أرض المحافظة لدورهم البطولى فى دحر الإرهاب ودورهم فى تأمين امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.