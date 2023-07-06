محافظ القليوبية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية: تعودنا على الصدارة منذ سنوات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة حصدت مركزين من الأوائل على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، حيث حصلت الطالبة آية حمدي عيد بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات علي المركز الأول التعليم الزراعى بمجموع 464 من 540 درجة بنسبة 85.9%، كما حصلت الطالبة مريم محمود حسن بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام 5 سنوات علي المركز الأول مكرر تعليم زراعي بمجموع 464 من 540 درجة بنسبة 85.9%.

وقدم محافظ القليوبية، خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، خلال اتصال هاتفي بالطلاب وأسرهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية تعودت على احتلال الصدارة منذ عدة سنوات، في مجال قطاع التعليم، سواء الحصول على مراكز الأوائل على مستوى الجمهورية، أو بالمسابقات والأنشطة المتعددة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما تمكن عدد من الطلاب الحصول على مراكز على المستوى الدولي، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية.

وأضاف، أن التعليم الفني له مكانة خاصة، وهو شريك مع المحافظة في العديد من الأنشطة، والأعمال سواء عرض منتجات التعليم الفني وطرحها للجمهور بأسعار مخفضة، كما حدث في شهر رمضان الماضي، وما يحدث بشكل يومي من خلال منافذ المدارس الفنية، إضافة لتصنيع البرجولات والمقاعد والألعاب في الحدائق العامة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفني باعتباره نواة في التنمية من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.