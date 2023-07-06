اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 07:14 م
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محافظة الجيزة تشن حملة إشغالات مكبرة بأرض عزيز عزت فى حى إمبابة

الخميس، 06 يوليو 2023 07:00 م
محافظة الجيزة تشن حملة إشغالات مكبرة بأرض عزيز عزت فى حى إمبابة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات الباعة بنطاق أرض عزيز عزت بحي إمبابة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.
 
وأسفرت الحملة عن رفع كافة إشغالات الباعة والمراجيح وفتح الطريق لتسهيل حركة المركبات والمواطنين من أهالي المنطقة.
 
ويُذكر أن محافظة الجيزة شنت مؤخرا من خلال حي الطالبية وبالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية من الطريق العام بشوارع "فيصل، والعريش، وضياء، وحسن محمد، وسهل حمزة، والمريوطية بين الهرم وفيصل".
 
وأسفرت الحملة عن رفع 1300 حالة إشغال متنوعة وإزالة التعديات والإعلانات المخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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