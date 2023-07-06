اليوم السابع
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ما هى مهام لجنة اختيار الأباء الأساقفة طبقا للائحة الكنيسة؟

الخميس، 06 يوليو 2023 05:00 ص
ما هى مهام لجنة اختيار الأباء الأساقفة طبقا للائحة الكنيسة؟ المجمع المقدس
كتب: محمد الأحمدى

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تنص لائحة الكنيسة الأرثوذكسية أن لجنة اختيار الآباء الأساقفة تشكل من قبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيسا وعضوية سكرتير المجمع وثلاثة من أعضاء المجمع يختارهم قداسة البابا.

 

ويعتبر من أبرز مهام عمل اللجنة متابعة الآباء الرهبان الذين لهم خدمة رعوية من خلال التقارير السنوية وإنشاء سجل متابعة لكل راهب له خدمة رعوية واختبار الآباء الأساقفة.

 

مرحلة الترشيحات

وتتواصل اللجنة مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – آباء الاعتراف... ) لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن له خدمة رعوية.

 

مرحلة التقييم

تقييم خدمتهم الرعوية السابقة قبل الرسامة من خلال التقارير السنوية ودراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة فى المرشح وتزكية صريحة من أب الاعتراف ومقابلة الآباء المرشحين ويجتاز المرشح دراسات مكثفة ( قيادة وإدارة -...) قبل رسامته بمدة كافية.

 

مرحلة اتخاذ القرار

استطلاع رأى آباء المجمع المقدس قبل الرسامة بفترة كافية (أسبوعين على الأقل ) واستطلاع رأى الآباء الكهنة بالإيبارشية، ومجلس رؤساء الكنائس بالإيبارشية وكل أعضاء هذه المجالس والشمامسة المكرسين والخدام لها ويعلن اسمه على الإيبارشية ويفتح البابا لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات، ويتم فحصها واتخاذ القرار بشأنها، ويستثنى من ذلك الأسقف العام.

 

وذكرت لائحة الكنيسة أن لجنة اختيار الآباء الأساقفة تجتمع لاتخاذ القرار النهائى بخصوص المرشح للرسامة ويوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالالتزام بما فيها، ويكون الدليل هو أساس مساءلته.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

الكرازه المرقسيه



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