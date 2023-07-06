كيف نجح قطاع التجارة الخارجية المصرية خلال 9 سنوات؟.. اعرف التفاصيل

كتب - إسلام سعيد

نجح قطاع التجارة الخارجية فى السنوات التسع الماضية فى تحقيق تطور كبير خارجيا فى ملف العلاقات التجارية الخارجية، وفيما يلى أهم القرارات الخاصة بقطاع التجارة الخارجية المصرية.

جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:

- توقيع مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA.

- تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة.

- إصدار قرارا بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الأثرية المصرية.

- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية فى سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.

- قرار وزارى باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

- قرار وزارى بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لإحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية.

- قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

- قرار وزارى بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

جهود الوزارة فى مجال تعزيز التجارة الخارجية:

- نجاح مصر فى اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتى عقدت بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصرى باستعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.

- انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية فى مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية خلال عام 2018 وذلك انطلاقًا من الدور القيادى لمصر فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فى إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة فى المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.

- استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة 54 دولة أفريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

- استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق أفريقيا)

- إطلاق اول صفقة تجارية فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA” لتصدير منتجات غذائية من مصر الى غانا، خلال شهر أكتوبر 2022 .