فوضى فى هولندا بعد إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات بسبب عاصفة "بولى"

فاطمة شوقى

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تسببت الأمطار الغزيرة والرياح التي تزيد سرعتها عن 145 كم / ساعة، والتي أطلق عليها "عاصفة بولى"، في إغلاق الطرق، وأجبرت على إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية في مطار شيفول بأمستردام، كما تسببت في حالة من الفوضى في هولندا من توقف السكك الحديدية واغلاق بعض الطرق.

وأشارت قناة " ار تى في " الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن هولندا تشهد أسوأ عاصفة صيفية على الإطلاق، والتي تسببت العاصفة الخارقة "بولي" أمس الأربعاء في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تجاوزت 145 كيلومترًا في الساعة.



عاصفة بولى

وأفادت الشرطة أن امرأة توفيت عندما سقطت شجرة على سيارتها في مدينة هارلم بالقرب من العاصمة، ولذلك فقد تم إغلاق العديد من الطرق السريعة ، وخاصة في شمال البلاد ، أمام حركة المرور بينما تمت إزالة الأشجار المتساقطة من الأسفلت.

وأثرت بولي أيضًا بشدة على حركة السكك الحديدية ، تاركة العديد من القطارات على القضبان، وتوقفت عن العمل ، فضلاً عن عشرات الرحلات الدولية إلى مطارات ماستريخت (هولندا) أو بروكسل أو باريس.

وأعلن مشغل القطارات الهولندي NS أن القطارات عالية السرعة المتجهة إلى لندن عبر نفق القناة توقفت، كما تم إلغاء الرحلات فى مدينتي كولونيا وهامبورج الألمانيتين ، كما تم إلغاء العديد من خدمات القطارات الوطنية الأخرى.

وضربت هبوب رياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة ساحل بحر الشمال وأطاحت بالأشجار وأجبرت السلطات على تحذير الناس للبقاء في منازلهم.