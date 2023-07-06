فتح باب التقدم إلكترونيا للالتحاق بمدارس المتفوقين.. اعرف التفاصيل

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم فى جميع المراحل والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وفتح مجالات جديدة متنوعة لاكتساب العلم والمعرفة.

وأوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيا للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem للعام الدراسي 2023 م & 2024 م التسجيل الإلكترونى للتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للحاصلين على الشهادة الإعدادية من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2023، في محافظات" الشرقية، 6 أكتوبر بنين بالجيزة، 6 أكتوبر الحى 11 المشتركة، المعادي بنات بالقاهرة، القاهرة الجديدة المشتركة، الإسكندرية، كفر الشيخ،الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط الأقصر، سرس الليان مدينة السادات بالمنوفية،الغربية، القليوبية، قنا، الفيوم، بني سويف،المنيا ،سوهاج " .

ووفقا للشروط والإجراءات الموضحة، علما بأنه قد تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدارس في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 م حتي يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 م

وأضاف المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم حددت الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM هى:-

1. الطالب المصرى الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم، حيث يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023 & 2022 م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفيا الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته .

2. الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو اجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي /2022/2023 وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات وتم استيفاء شروط التقدم.

3. الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي 2023 م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

4. الطالب المصري الحاصل علي الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 & 2023 من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

5. الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي 2022 م & 2023 م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفيا لشروط التقدم.

6. الطالب المصري الذي أدي امتحانات الصف الثالث الاعدادي لامتحانات ابنائنا في الخارج الكترونيا في العام الدراسي 2022 م & 2023 م وكانت نتيجته اجتاز حال حصوله علي شهادة امتحان تحديد المستوي وتم استيفاء شروط التقدم.

7. الطالب المصري الحاصل علي الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 م & 2023 م وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الي المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

8. طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين علي الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022 م & 2023 م واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

كما أشار وكيل أول الوزارة ان وزارة التربية والتعليم حددت شروط التقدم للامتحان وهي :

1. أن يكون الطالب مصري الجنسية

2. ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في( 1 / 10 / 2023 ) عن 18 عاماً.

3. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (2023 م )

4. أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم ٢ من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2/10/2010 للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم، وفى حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس التعليم العام

5. أن يكون الطالب خاليا من أي امراض مزمنة او معدية او نفسية او أي امراض تحتاج رعاية خاصة

6. أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي وفق الحالات الآتية :

أولا: أن يكون مجموع درجات الطالب ( 274.5 ) درجة واكثر بنسبة تعادل ( 98 % ) من المجموع الكلي فقط ولا يشترط حصول الطالب علي الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب ( 266 ) درجة فأكثر بنسبة تعادل ( 95 % ) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة علي الدرجة النهائية في مادة واحدة علي الاقل من ثلاث مواد وهم

اللغة الانجليزية

العلوم

الرياضيات

7 . ويتم تسداد 250 جنية مصري رسوم التقدم لاداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا علي الكود التالي 66618 من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري & فوري & وشركات e-finance بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم و يرفق ايصال السداد الدال علي الدفع ضمن اوراق التقديم.

8 . ويتم التقدم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي https://stemexls.emis.gov.eg بداية من 5 / 7 / 2023 م حتي يوم 25 / 7 / 2023 م

على أن يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم الإلكترونية مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة بالإدارة التعليمية لمراجعتها واعتمادها بختم الشعار مع المستندات الآتية:

• لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم

• صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد

• صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة

• إيصال تحصيل الرسوم الدالة علي السداد