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غياب 26 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

الخميس، 06 يوليو 2023 02:07 م
غياب 26 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء امتحانات الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس، غياب 26 طالبا عن أداء الامتحان، فى حين يبلغ عدد الطلبة المقيدين 3766، حضر منهم 3740 بنسبة 99‎.4 ‎%‎، ولم تتلق غرفة العمليات أى إخطارات أو شكاوى بخصوص سير الامتحانات.

 

ويؤدى 3772 طالب الامتحانات موزعين على 15 لجنة، ولم تتلق غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمحافظة ومجالس المدن اخطارات ومرت الأمتحانات دون معوقات.

 

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سبق انطلاق الامتحانات متابعة تحرك ووصول الأسئلة للجان فى موعدها من مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أى مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بمجالس المدن.

 

وشهدت اللجان بكافة مناطق المحافظة تشديدات أمنية حول محيطها، وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

 

بدوره، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية.


وأشار إلى تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الإمتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.


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