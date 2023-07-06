طلاب الثانوية بالبحيرة: امتحان اللغة الإنجليزية فى مستوى الطالب المتوسط.. فيديو وصور

البحيرة- ناصر جودة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أكد عدد من الطلاب على سهولة امتحان اللغة الإنجليزية ووجود وقت كاف للإجابة على أسئلة الامتحان الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط.



فيما أكد آخرون أن أسئلة الامتحان من المنهج ولكن هناك صعوبة فى بعض الأسئلة المقالية وتحتاج إلى عباقرة فى اللغة الإنجليزية للإجابة عليها بشكل تام.





وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة البالغ عددهم 38091 طالب وطالبة قامو بتأدية امتحان اللغة العربية لكافة الأقسام العلمية والأدبية.



وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة داخل 115 لجنة امتحان بالمدن والمراكز المختلفة دون أى مشاكل تذكر.



مضيفا أنه تم توفير كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات وحلها بشكل فورى.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة خاصة الغش الإلكترونى وذلك تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب .



لافتا إلى التشديد على مشرفي لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع دخول أية أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية مع الطلاب أثناء إجراء الامتحانات وكذلك مصادرة أى تليفون محمول في حال ضبطه داخل اللجان و حظر وجود أية أجهزة إلكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.



وأشار وكيل وزارة التعليم إلى مراجعة الإجراءات الأمنية على بوابات لجان الامتحانات وكذلك كاميرات المراقبة داخل اللجان للحيلولة دون وقوع أى عمليات غش خلال امتحانات الثانوية العامة



يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بنطاق محافظة البحيرة هذا العام الدراسي يبلغ 38091 طالب وطالبة منهم 8896 شعبة أدبي و 26809 علمي علوم و 2386 علمي رياضة موزعين على 115 لجنة امتحان بنطاق 18 إدارة تعليمية.

