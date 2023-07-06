طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لأى محاولات غش داخل اللجان مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية محاولات غش يتم رصدها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.