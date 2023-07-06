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طلاب الثانوية العامة: بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية تحتاج لتفكير وتركيز

الخميس، 06 يوليو 2023 12:46 م
طلاب الثانوية العامة: بعض أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية تحتاج لتفكير وتركيز طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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تباينت أراء طلاب الثانوية العامة حول مستوي امتحان اللغة الأجنبية الأولي، حيث أكد بعض الطلاب علي أن الامتحان جاء صعبا يحتاج إلى تفكير ويحتوي علي كلمات صعبة خاصة فى سؤال القطعة، بينما أوضح بعض الطلاب أن أسئلة الامتحان سهل باستثناء سؤال القطعة، ويوجد به بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير وتركيز ومجمل مستوى الأسئلة الامتحانية متوسطة الصعوبة.
 
واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023، حيث قام الوزير اليوم بزيارة محافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمختلف لجان المحافظة، وكان في استقباله لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وحرص الدكتور رضا حجازي في مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
 
كما اطمأن الوزير على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.
 
وأكد الوزير أيضا على أهمية المراجعة المستمرة لتشغيل كاميرات المراقبة باللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
ومن جانبه، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي خلال زيارته للمحافظة، معربا عن خالص تقديره للدكتور رضا حجازي وكافة العاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم الكبيرة لضمان انتظام سير الامتحانات.
 
والجدير بالذكر أن اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الإسكندرية 57332 طالب من بينهم 23437 طالبا بالشعبة الأدبية و 21708 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 9898 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 148 لجنة سير على مستوى المحافظة.
 
 

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