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طلاب الثانوية العامة بالمنوفية: " امتحان الإنجليزى سهل لكن طويل".. "فيديو"

الخميس، 06 يوليو 2023 12:34 م
طلاب الثانوية العامة بالمنوفية: " امتحان الإنجليزى سهل لكن طويل".. "فيديو" طلاب ثانوية عامة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية عن سهولة امتحان مادة اللغة الانجليزية، بالرغم من حاجتهم إلى مزيد من الوقت . 
 
وقال محمد أحمد، أحد الطلاب بالثانوية العامة أن الامتحان جاء سهلا إلى حد كبير ولكن كان يحتاج إلى وقت إضافة حتى نتمكن من المراجعة . 
 
وأضاف محمود سمير، أن الامتحان جاء سهلا بشكل كبير علاوة على لى وجود بعض النقاط التى تميز الطلاب عن بعضهم البعض. 
 
كانت اللجان الامتحانية بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية، قد انتظمت اليوم لأداء الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الترقب بين أولياء الأمور. 

يذكر أن عدد الطلاب الذين استقبلتهم اللجان اليوم 37 ألف و 179 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة .

من جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان.

 


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