طلاب الثانوية العامة بالمنوفية: " امتحان الإنجليزى سهل لكن طويل".. "فيديو"

المنوفية - محمود شاكر

أعلن عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية عن سهولة امتحان مادة اللغة الانجليزية، بالرغم من حاجتهم إلى مزيد من الوقت .

وقال محمد أحمد، أحد الطلاب بالثانوية العامة أن الامتحان جاء سهلا إلى حد كبير ولكن كان يحتاج إلى وقت إضافة حتى نتمكن من المراجعة .

وأضاف محمود سمير، أن الامتحان جاء سهلا بشكل كبير علاوة على لى وجود بعض النقاط التى تميز الطلاب عن بعضهم البعض.

كانت اللجان الامتحانية بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية، قد انتظمت اليوم لأداء الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية، وسط حالة من الترقب بين أولياء الأمور.