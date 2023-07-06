اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدر فى حملة بدمياط

الخميس، 06 يوليو 2023 11:47 ص
ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدر فى حملة بدمياط مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – كفرسعد – كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).
 
وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

قضايا اتجار بالمخدر

حملة فى دمياط

المواد المخدرة

مخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة