ضبط 6 قضايا اتجار بالمواد المخدر فى حملة بدمياط

كتب محمود عبد الراضى

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – كفرسعد – كفرالبطيخ ) وقسمى شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .