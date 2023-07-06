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ضبط متهمين محكوم عليهما بالسجن 3 سنوات لاختلاسهما 42 مليون جنيه بالغربية

الخميس، 06 يوليو 2023 09:35 م
ضبط متهمين محكوم عليهما بالسجن 3 سنوات لاختلاسهما 42 مليون جنيه بالغربية مديرية أمن الغربية -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على شخصين مقيمين بمحافظة البحيرة، متهمين بالاستيلاء على 42 مليون جنيه والمحكوم عليهما بالسجن 3 سنوات.
 
وكان المتهمان قد ارتكبا واقعة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تخطت الـ42  مليون جنيه قيمة أدوية طبية خاصة بشركة، إبان عملهما بالشركة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهمين للمحاكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.
 
وقام المتهمان بالهرب من محافظة البحيرة، والاختباء بإحدي المناطق بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 
 
 
 
 

 


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