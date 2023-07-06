اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

الخميس، 06 يوليو 2023 11:41 ص
ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .
 
 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.
 
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة