ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.