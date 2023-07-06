شركة تويتر تهدد بمقاضاة "ميتا" بعد إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "ثريدز"

وكالات

هددت شركة "تويتر"، المملوكة من قبل إيلون ماسك، باتخاذ إجراء قانونى ضد شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرج، التى تندرج تحت مظلتها منصتا فيسبوك وإنستجرام، بعد إعلان الأخيرة إطلاق منصة جديدة تحمل اسم "ثريدز"، بحسب سكاى نيوز.

ونقل موقع "سيمافور" الخبر عن خطاب أرسله محامى تويتر، أليكس سبيرو، إلى الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، مارك زوكربيرج.

وكتب سبيرو فى الرسالة: "ينوى تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب شركة ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أى أسرار تجارية لتويتر، أو غيرها من المعلومات السرية للغاية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفى وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجّه زوكربيرج ضربة أخرى إلى ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين فى مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام والتى طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

يشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، لكنه لا يتضمن أى إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.

ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق، وفقا لمنشور لميتا على مدونة.