سافرت شرم الشيخ..الداخلية تكشف حقيقة تغيب فتاة دمنهور

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة بتغيب (فتاة) مُنذ تاريخ 27 يونيو الماضى.

بالفحص تبين أن الفتاة المشار إليها "مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة" وأنه بذات التاريخ تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من والدة الفتاة بتغيبها عقب خروجها من المنزل.

بتاريخ 2 يوليو الجارى حضرت المُبلغة وبرفقتها كريمتها "المُتغيبة" وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "دون علمها " وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.