"رى كفر الشيخ" تعلن تبطين 399 كيلو ترع.. وتؤكد: جارى العمل فى 579 كيلو آخرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف المهندس محمد رزق، وكيل وزارة الرى، عن حجم الأعمال الجارية لتبطين الترع بقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، لتبطين 1000 كيلو ترع، التى جرى الإعلان عنها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع وتبطينها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أنه جارى تبطين 579 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومى الذى وجه به الرئيس.

وأضاف رزق، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، وجارى العمل فى 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 69%، وتم الانتهاء من تبطين 399 كيلو ترع.

وأضاف وكيل وزارة الرى، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالى، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.