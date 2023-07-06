اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 10:39 م
أكرم القصاص
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رجل يُكبل يديه فى بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا.. فيديو

الخميس، 06 يوليو 2023 09:15 م
رجل يُكبل يديه فى بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا.. فيديو قصر باكنجهام
وكالات

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أفادت شبكة “سكاى نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، بأن رجلا مجهولا كبل يديه في بوابات قصر باكنجهام، وأوضحت “سكاى نيوز”، أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، بعد أن هدد الرجل، الذى يعتقد أنه فى الثلاثينات من عمره، بإيذاء نفسه.
 
وقال متحدث باسم شرطة لندن، إن "الضباط يحاولون التحدث إلى الرجل وإنهاء الوضع بسرعة لضمان سلامته"، وأشارت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، إلى أن خدمة إسعاف لندن متواجدة فى مكان الحادث.


قصر باكنجهام

بريطانيا

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لندن



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