وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن لوكاشينكو كان قد توسط في صفقة من أجل بريجوزين بعد تمرده في 24 يونيو مقابل حصوله على ضمانات أمنية لنفسه ولجنوده والسماح له بالانتقال إلى بيلاروسيا.

ولم يحدد لوكاشينكو موقع المعسكرات التي تتواجد بها عناصر بريجوزين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا قبل تمردهم الشهر الماضي.