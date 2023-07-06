حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 82 مدرسة جديدة تحتوى على 780 فصلا دراسيا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى حياة كريمة ببنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التعليم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف العمل فى إنشاء 82 مدرسة تحتوى على 780 فصلا دراسيا دخل بعضها الخدمة هذا العام الدراسى.

وتم تسليم 10 مشروعات بعدد فصول 144 فصلًا بقيمة زادت عن 53 مليونا و124 ألف جنيه، ابتداءَ من 1 يوليو 2022، وحتى مارس 2023، وشملت مدارس "الهرم للتعليم الأساسى، الشيخ جرجس الابتدائية، الشيخ قاسم للتعليم الأساسى، نعيم الابتدائية، بنى ماضى الابتدائية، منية الجيد للتعليم الأساسى، سدمنت الجبل الإعدادية المشتركة، الشهيد علاء عيد حسن الابتدائية، قلها الإعدادية، اهناسيا للتعليم الأساسى.

فيما يجرى العمل فى 31 مشروعًا ما بين إنشاء جديد لـ3 مدارس، إحلال كلى لـ2 مدرسة، و9 مدارس إحلال جزئى، و5 تعلية، توسع لـ12 مدارسة " بإجمالى عدد فصول يصل إلى 512 فصلًا فى بقيمة تعاقدية تزيد عن 181مليونًا و363 ألف جنيه.