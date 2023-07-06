اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يوليو 2023 01:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 82 مدرسة جديدة تحتوى على 780 فصلا دراسيا

الخميس، 06 يوليو 2023 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 82 مدرسة جديدة تحتوى على 780 فصلا دراسيا مدارس حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرى حياة كريمة ببنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التعليم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

وتشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف العمل فى إنشاء 82 مدرسة تحتوى على 780 فصلا دراسيا دخل بعضها الخدمة هذا العام الدراسى.

 وتم تسليم 10 مشروعات بعدد فصول 144 فصلًا بقيمة زادت عن 53 مليونا و124 ألف جنيه، ابتداءَ من 1 يوليو 2022، وحتى مارس 2023، وشملت مدارس "الهرم للتعليم الأساسى، الشيخ جرجس الابتدائية، الشيخ قاسم للتعليم الأساسى، نعيم الابتدائية، بنى ماضى الابتدائية، منية الجيد للتعليم الأساسى، سدمنت الجبل الإعدادية المشتركة، الشهيد علاء عيد حسن الابتدائية، قلها الإعدادية، اهناسيا للتعليم الأساسى.

فيما يجرى العمل فى 31 مشروعًا ما بين إنشاء جديد لـ3 مدارس، إحلال كلى لـ2 مدرسة، و9 مدارس إحلال جزئى، و5 تعلية، توسع لـ12 مدارسة " بإجمالى عدد فصول يصل إلى 512 فصلًا فى بقيمة تعاقدية تزيد عن 181مليونًا و363 ألف جنيه.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

قرى حياة كريمة ببنى سويف

مدارس بنى سويف



الموضوعات المتعلقة

سيدات قرى حياة كريمة ببنى سويف: شكرا يا ريس أهدتنا مشروعات وتعلمنا حرفة.. سيدات قرى ناصر: وصلنا الصرف والغاز الطبيعى.. فتاة من قرية بنى عدى: تعلمت الحرف اليدوية.. وتدريب 600 فتاة وسيدة على 15 حرفة يدوية وتراثية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:00 م

"مياه بنى سويف" تطلق حملات توعوية داخل قرى حياة كريمة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.. تستهدف ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام شبكات الصرف.. ورئيس الشركة: نهدف لتغيير السلوكيات الخاطئة فى إهدار مياه الشرب

الإثنين، 19 يونيو 2023 06:01 ص

قرى "حياة كريمة" خالية من المخدرات.. أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان (فيديو)

الخميس، 15 يونيو 2023 01:20 ص

أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان فى قرى "حياة كريمة" للتوعية بأضرار المخدرات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة