حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 93% من محطة رافع الصرف صحى بالقصبى غرب

الشرقية- إيمان مهنى

تابع المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مشروع تنفيذ رافع صرف صحى القصبى غرب بمركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى .

حيث أفاد رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي و المشرف العام على وحده متابعة حياة كريمة ان نسبة التنفيذ الإجمالية قد تخطت 93% لخدمه أهالي مركز الحسينية .

ومن جانبه شدد عامر علي ضرورة توحيد الجهود ودفع سبل التعاون مع الجهات القائمه علي المشروع ووضع كافه إمكانيات الشركه البشريه والتقنية والفنيه لخدمه تلك المشروعات من أجل دخولها الخدمه في اسرع وقت ممكن .

وأكد أن كل الجهات التنفيذية المختصة تبذل كل الجهود للمساهمة فى إحداث تغيير شامل بالقرى، وتحسين خدمات البنية الأساسية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق حياه كريمة للمواطن.