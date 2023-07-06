"حى الجمرك" بالإسكندرية: تم قطع المرافق عن العقار المنهار وجارى البحث عن مفقودين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى الجمرك بالإسكندرية، قطع المرافق العامة عن عقار المنهار بشارع عفيفى، وأكد الحى أنه جارى البحث عن مفقودين من قوات الحماية المدنية وبتواجد قيادات حى الجمرك.



وشهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك ، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.



وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق" تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية "وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.





العقار المنهار (1)



العقار المنهار (2)



العقار المنهار (3)



العقار المنهار (4)



العقار المنهار (5)



العقار المنهار (6)



العقار المنهار (7)









