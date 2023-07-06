حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة ورفع التعديات بشارع فيصل فى الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات نظافة مكبرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع كفاءة النظافة بالشوارع وصيانه المسطحات الخضراء.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع أحياء الطالبية والعمرانية والهرم في شن حملات مكبرة، شملت شارع الملك فيصل بالكامل لاستعادة الشكل الحضاري للطريق .

وشهدت الحملات تجريد وكنس شامل بالمعدات الآلية وفرق النظافه للشارع بالكامل ورفع كافة المخلفات وتحسين حالة النظافة بالجزر الوسطى للطريق، وقد بلغ إجمالي ما تم رفعه على مدار الحملة حوالي 25 طن مخلفات وأتربة.

وضمت الجهود رفع صناديق القمامة المتهالكه والمتواجدة بعدد من القطاعات واستبدالها بحاويات ثابتة.

واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي تضمنت المرور على المحلات الكائنة على جانبي الشارع بالكامل والتشديد عليهم بضرورة وضع صناديق القمامة الخاصة بكل محل أمامه لضمان عدم إلقاء المخلفات بالطريق العام مع تخصيص سيارات تابعه لهيئة النظافة للمرور علي تلك المحال لرفع الصناديق وتفريغها بشكل دوري للحفاظ علي الشكل الحضاري للطريق .

وشدد المحافظ على هيئة النظافة بالتنبيه على شركات النظافة العاملة بقطاعات شارع الملك فيصل بالمرور الدوري بالمركبات الخاصه بهم ورفع اي مخلفات من الجزر الوسطى على مدار اليوم والتنبيه على حراس العقارات بعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام.

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات أحياء الهرم والطالبية العمرانية وبولاق الدكرور بالتفتيش على رخص المحلات بشارع الملك فيصل والتشديد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اي تعديات او اشغالات بالطريق العام لعدم التأثير على الحركة المرورية خاصه وأن شارع فيصل يعد من أكبر المحاور الطولية بمحافظة الجيزة.



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة



محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لتحسين حالة النظافة