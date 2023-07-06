وقال سالدو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن هذه العملية بشكل نشيط للغاية، وقد تمت تجربة كل الآليات بشكل جيد، وبحلول نهاية الصيف الجاري سيتم منح جوازات السفر الروسية لجميع سكان الضفة اليسرى الذين بلغوا سن تلقي جواز السفر.

وأشار سالدو، سابقا، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، إلى أن أكثر من 120 ألف شخص من أصل 200 ألف شخص مقيم في منطقة خيرسون قد حصلوا على الجنسية الروسية.