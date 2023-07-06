جهاز التمثيل التجارى يعلن توفير فرص تصديرية بـ7.4 مليار دولار

أعلن جهاز التمثيل التجارى فى تقرير الانجازات، إتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 7.4 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات أهمها خضروات وفواكه طازجة ومجمدة.

وفيما يلى أهم جهود التمثيل التجارى المصرى على مدار 9 سنوات:

- إتاحة 2171 مناقصة دولية خارجية

- التعامل مع 76543 طلب ترويج واستعلام تجارى وتوفير بيانات تتعلق بالتصدير.

- توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية المشـتركة بقيمه تقديرية 28.12 مليار دولار فـى مجالات البنيـة التحتيـة والغزل والنسيج، والطاقة الجديدة والمُتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول.

- المشاركة فى الترتيب فى عدد من الفعاليات والمناسبات الاقتصادية والتجارية لعدد 3515 زيارة، والمشاركة فى الترتيب للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية خارج مصر وإيفاد بعثات مشترين لزيارة المعارض الدولية داخل مصر بإجمالى نحو 1098 معرضا.

- إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالتمثيل التجارى بعد تحديثه والذى يضم 638 شركة مصرية حتى الآن.

- تولى مهام المفوض العام للمشاركة المصرية فى فعاليات "اكسبو دبى 2020" الذى أقيم عام 2021

- دعم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والطاقة مما جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال الهيدروجين الأخضر فأثمر ذلك عن توقيع شركة Renew Power الهندية اتفاق إقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقيمه 7,8 مليار دولار، وقيام مجموعةH2 Industries الألمانية بدراسة الجدوى الخاصة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين باستثمارات تبلغ حوالى 3 مليارات دولار.

- تعزيز استراتيجية الدولة بشأن تطوير قطاع النقل بتنسيق التعاون مع سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا للاستفادة من تجربتهم فى مجالات الشحن البحرى والصناعة اللوجيستى ورقمنه الموانئ.

- الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة وجذب رؤوس الأموال العالمية.

- إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا، فى خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك بالتعاون مع التجارى وفا بنك.