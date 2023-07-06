اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 10:22 م
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جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية

الخميس، 06 يوليو 2023 10:10 م
جامعة المنصورة تحقق أعلى معدلات إنجاز وسرعة حسم الشكاوى 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير، وحتي يونيو 2023.

واعلن خاطر في بيان له اليوم، أن التقرير أفاد بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال النصف الأول من عام 2023 وكما أوضحت نجوى العثمالى مدير خدمة المواطنين والمشرف على منظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة من خلال التقرير بأن الجامعة استقبلت عدد 812 شكوى بمعدل انجاز 98%. ومؤشر أداء عام 99.5% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء .
 
كما أشاد رئيس الجامعة بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة عدد (77) استغاثة طبية من غرفة العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وجراحات الأورام وزراعة الكلى ،وحضانات وجراحات قلب دقيقة للأطفال وكذلك استقبال بعض حالات من الإخوة العرب لتلقى العلاج الكيمائى وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن.
 
 
 

 


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