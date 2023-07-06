وأكد الجانبان - خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس هيلين وينترتون بحسب بيان نشر على صفحة الوزارة - على العمل خلال الفترة المقبلة من أجل دفع الشراكة بين البلدين، بما في ذلك مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، والصناعات الدوائية ، والتعليم العالي ، والبحث والتجديد التكنولوجي، ورفع مستوى وحجم التبادل التجاري للعديد من السلع.

واستعرض الوزير - خلال الاجتماع - أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة الحالية وأولويات العمل التنموي للمرحلة المقبلة ، مشيرا في هذا السياق إلى أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية، لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بالإضافة إلى التدابير المعتمدة لأنشطة التنمية المناخية والإجراءات المستمرة يجري إعدادها في هذا الإطار، على غرار تطوير مجلة التبادل وقانون الاستثمار، ومواكبة التحولات والمنافسة المتزايدة في هذا القطاع.

وجدد الطرفان التأكيد على الاستعداد للعمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين سواء على المستوى الرسمي أو من خلال تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على زيادة التقارب في خدمة الصالح العام.