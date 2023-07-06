توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدى لدعم أهالى 40 قرية بمحافظة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، من توزيع عدد 10ألاف كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر نجع السايح بمركز ادفو، ومجزر ابووير بمركز كوم امبو، ومجزر الشلال بمركز أسوان وذلك تحت اشراف الطب البيطرى.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الاورمان، فى بيان صحفى، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة أسوان.

وعرض شعبان الخطة حيث تم التوزيع فى قرى ابوالريش قبلى ونجع القروض والسيل الريفى وكيما عزبة جراجوس وجبل تاقوق والكرور وغرب أسوان ونجع القبة وبنبان والسبخاية والمنصورية والرقبة ونجع البحر ونجع القيقر والشطب والكلاحين بمركز دراو، وقرى حاجر السباعية والمعمارية ونجع السايح والمويسات وكلح الجبل والشراونة بحرى والمريناب والزنيقة والقنادلة والغنيمية والرديسية مركز ادفو، وقرى فارس واقليت والرغامة البلد والرغامة غرب والرغامة شرق والفؤادية والتوفيقية وسلوا بحرى والشبيكة وجعفر الصادق وسلوا قبلى مركز كوم امبو، وقريتى عنيبة وارمنا مركز نصر النوبة، مضيفأ، أن الجمعية أيضأ انتهت من ذبح اضاحيها عصر يوم السبت بتوقيت البلاد المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية اهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقة الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على أن تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها أن تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.