توزيع طنى لحوم من صكوك الأضاحى والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استلام وتسلم الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد و سعد الفرماوى الخبير الوطني للمحافظة والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف و زينب عبد الحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في استمرار تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي والإطعام وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الأضاحي والإطعام " يأتي لخدمة المجتمع وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه الللحوم إليها والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.