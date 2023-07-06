تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة بمركز الحسنة فى وسط سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مركز الحسنة بمنطقة وسط سيناء تنفيذ مشروعات خدمية منوعة داخل مدينة الحسنة والقرى.

قال سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه يجرى العمل فى تنفيذ المشروعات للخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، بينها الوحدة المحلية لقرية القسيمة، وتوصيل الكهرباء لتجمع القشاعلة ورأس فالج بقرية القسيمة، وفى قرية المنبطح تدعيم تجمع أكتوبر بمحول كهربائى قدرة 200 ك ف وأعمدة إنارة، ورصف طريق بطول 2 كم من المنبطح إلى تجمع أكتوبر.

واشار أنه اطلق مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء حملات التخلص وإزاحة الرمال المتحركة، التى تعيق حركة السير على مسارات الطرق.

واشار أنه تم إنشاء مقر خدمات تموينية متكاملة للمواطنين على مساحة 400 متر مربع ويشمل مركز خدمة للمواطنين بمدينة الحسنه، ومعرض لسلع التموينية، ومركز تموين مطور، ويهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن بمركز ومدينة الحسنة وتقديم الخدمة التموينية بطريقة سهلة ومناسبة، كما سبق وتم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان الحسنة الرئيسى فى إطار خطة تجميل كافة الميادين والمحاور الرئيسية على مستوى المركز والمدينة لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضارى.

وقال أنه تم دعم حى الأصابعة بمحول كهربائى قدرة 200 ك ف لإنارة التجمع، ويجرى رصف طريق بئر معين بطول ٥كم.

وتابع أنه تشهد وسط سيناء تشهد تنفيذ وانطلاق العمل فى مشروعات عملاقة بينها فى قرية الجفجافة مصنع الرخام والجرانيت والذى يعد من أهم مصانع الرخام فى مصر، لافتا أنه يتم داخل المصنع إنتاج انواع من الرخام والجرانيت.

وقال أن مصنع الرخام والجرانيت بمنطقة وسط سيناء يعتبر ملحمة إنشائية تظهر فى مجمع عملاق يعتبر إضافة داعمة للاقتصاد واستقرار المنطقة، وهو بداية الاستغلال الأمثل لجميع الثروات، ويفتح فرص جديدة لسوق العمل لأبناء المنطقة واستثمار حقيقى على أرض سيناء.