تعليم جنوب سيناء يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمبادرة "مدارس بلا تدخين"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، مدرسة رأس سدر الصناعية التابعة لإدارة رأس سدر لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة "مدارس بلا تدخين" (قوتي في صحتى – الإدمان مدمر) للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023، في إطار توصيات رئيس الجمهورية، وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة التدخين والمخدرات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتصدي ومناهضة التدخين والإدمان ونشر ثقافة مضادة للتدخين من خلال التوعية والوقاية على مستوى الجمهورية، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وثمن وكيل الوزارة الفوز المشرف لفريق المبادرة والمشرفين بالمدرسة، مشيدا بما قدموه من تعاون وجهد في إنجاح المبادرة، ومتمنيا لهم ولأسرة الشؤون التنفيذية والتربية الاجتماعية دوام التوفيق وللطلاب والمشرفين التميز والإبداع.

من جانبه، قدم سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية و محمد ثابت جابر موجه عام التربية الاجتماعية التهنئة لوكيل الوزارة على الفوز المشرف والمتميز، كما قدما الشكر لرعايته ودعمه أنشطة التوجيه بما يعود بالنفع على الطلاب.

من جانبه هنأ الموجه العام فريق المبادرة بمدرسة رأس سدر الصناعية من مدير المدرسة ومشرف جماعة مناهضة التدخين والمخدرات ومشرفي التربية الفنية والثقافي والحاسب الآلي متمنيا لهم المزيد من التميز والإبداع.

وأشار الموجه العام إلى أن المبادرة تهدف لحشد الجهود المجتمعية للتصدي لظاهرة التدخين والمخدرات في المجتمع وتبصير الطلاب والطالبات بأخطارهما والمشاركة الفعالة في الحد منهما، مع استمرار تقديم جماعة مناهضة التدخين والمخدرات لأدورها في التوعية والوقاية مع تنمية مهارات الطلاب لتصميم برامج ابتكارية وإبداعية للتوعية والوقاية.