تعرف على دور الحجر الزراعى فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية

كتبت أسماء نصار

تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، حيث يعتبر الحجر الزراعى أحد الأدوات الرئيسية التى تساعد على زيادة الصادرات الزراعية المصرية وبالتالى زيادة الدخل القومى للبلاد من العملة الصعبة.



ويتمثل دور الحجر الزراعى فى تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية فى إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفنى والتدريب والإرشاد للمزارعين.



ويعمل الحجر الزراعى المصرى على تطبيق معايير الجودة والسلامة فى الإنتاج الزراعى، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد فى زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب فى المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.



وفى التقرير التالى نتعرف على دور الحجر الزراعى فى زيادة الصادرات الزراعية:



1- بداية القوانين الخاصة بالحجر الزراعى بدأت عام 1904 فيما يتعلق بحماية القطن المصرى من ددوة القطن التى اجتاحت الزراعة وقتها، ومن ثم بدأت القوانين تتوالى فيما يتعلق بحماية الزراعة المصرية.



2- عام 2021 صدر قرار وزارى ينص على أن التكويد من اختصاص الحجر الزراعى وحده للسيطرة على المنظومة، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية.



3- فى عام 2022 وصلت الصادرات الزراعية إلى 6.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة والمنتجات النباتية التى تحتاج إلى الكثير من العمليات قبل التصدير.



4- منذ بداية عام 2023 حتى شهر يونيو وصلت الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.5 مليون طن بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.



5- مصر تحتل المرتبة الولى عالميا فى تصدير الموالح وخاصة البرتقال، حيث وصلت نسبة صادرات مصر من البرتقال 1.9 مليون طن.