تعرف على التحويلات المرورية بسبب إنشاء كوبرى مشاة بمحور الميثاق فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى مشاه بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بالقاهرة حيث تستلزم الأعمال الغلق الكلى لـ (لمحور الميثاق بالإتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر) على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ليلتان فقط بدءً من الساعة الـ 12 صباحاً وحتى الـ 6 صباح يومى الجمعة والسبت المقبلين.

وستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبى يسلك يميناً عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبى .

القادم من محور شنزو آبى تجاه كوبرى الفطيم يسلك يميناً شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيساراً شارع المشتل فيساراً شارع عادل محمود صبرى تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبرى الفطيم .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.