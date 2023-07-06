وأشار رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات المهندس عزت عبد العزيز، إلى أن الشركة تمتلك مصنعا للجلفنة تم تأسيسه عام 1999 بغرض جلفنة المعادن بالغمر الساخن وهى أكثر الطرق نجاحاً في الحفاظ على المشغولات الحديدية من التآكل وتصلح هذه الطريقة للعديد من المشغولات مثل أبراج الضغط العالى، أبراج الجهد المتوسط ، أبراج الجهد المنخفض ، أعمدة الإنارة ، الأنابيب ذات الأقطار والاستخدامات المتعددة ، مكونات أجهزة الرى المحوري وكذلك المشغولات الصغيرة.

وفى عام 2019 قامت شركة "إنديكو" الإيطالية بإعادة تأهيل مصنع الجلفنة وأدى ذلك إلى نجاح المصنع إنتاج المنتجات بأعلى جودة وفى وقت قصير ومحققة لكافة المعايير والاشتراطات البيئية والمهنية.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن مصنع الجلفنة مقسم إلى عدة قطاعات وهى قطاع التحميل الخارجى والذي يتم فيه استلام المنتجات من العملاء .

وعقب ذلك يتم تحميل المشغولات على المثبتات بقطاع التحميل الداخلى ثم يتم نقل المشغولات ووضعها بقطاع الأحواض والبوتقة والذى يضم عدد ( 12 ) حوضا مختلفين منهم عدد ( 8 ) أحواض معالجة وتبلغ أبعاد بوتقة الجلفنة ( 15.8 م طول و 1.6 م عرض و 2.6 متر عمق )، عقب ذلك يتم نقل المشغولات لقطاع التفريغ وذلك بعد إتمام عملية الجلفنة وفى النهاية يتم نقل المشغولات لقطاع التشطيب.

وينقسم هذا القطاع لقسمين ( قسم تشطيب المشغولات الكبيرة وقسم تشطيب المشغولات الصغيرة ) وعقب ذلك يتم تسليم المشغولات للعملاء بعد إتمام عملية الفحص.