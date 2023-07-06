تشغيل تجريبى لـ7 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمدينة الشهداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس طارق أبو حطب رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على الانتهاء الكامل من المراكز التكنولوجية الجديدة بعدد 7 وحدات محلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من فرش المبنى بالكامل وتوفير الأجهزة اللازمة ويتم الآن التشغيل التجريبى.

وأشار أبو حطب أننا لدينا 7 مراكز تكنولوجية بكافة أنحاء المركز ضمن مبادرة حياة كريمة، والذى، يضم المجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعى ويعد من أهم المشاريع التى أنشأتها المبادرة والذى سيوفر يوفر مزيد من الجهد والتعب من إجل إنهاء مصالح المواطنين، وذلك لأنه به معظم المصالح الحكومية.