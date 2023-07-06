تباين فى آراء طلبة الثانوية العامة بالأقصر حول مستوى اللغة الأجنبية الأولى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، خروج الطلاب دون شكاوى أو مشكلات عقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث تباينت آراء الطلاب ما بين سعداء بمستوى المادة وآخرون يشتكون من صعوبة بعض الأجزاء التى تحتاج مستويات طلبة متميزين للإجابة عليها.

ومن جانبه، قال الطالب زياد ياسر إن الإمتحان كان طويل للغاية ويحتاج وقت أكثر، حيث جاءت بعض الأسئلة فى مستوى الطالب العبقرى والتى لم يستطيع الإجابة عليها.

كما قال الطالب كريم محمود طالب بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية، إن الامتحان كان غالبيته فى مستوى الطالب المتوسط وبه بعض الأسئلة الصعبة التى تبين الفرق بين الطالب العادى والمتفوق.

فيما اجتمع منذ أيام الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، حيث أكد ضرورة فتح باب المدرسة في المواعيد المحددة على أن تكون في الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقي اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان في التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.

كما شدد الدكتور صبري خالد، خلال الإجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً الي إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها، وحضر الإجتماع صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الإمتحانات.

كما أجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التي سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة