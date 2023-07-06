بوركينا فاسو.. مقتل 15مدنيا في هجوم مسلح

وكالات

أفادت وسائل إعلام، بمصرع 15 شخصا شرق بوركينا فاسو، الأربعاء، نتيجة هجوم مجموعة مسلحين على بلدة سورغا.

وذكرت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن سكان بلدة سورغا قاموا بموجات هجرة جماعية خوفا من توغل الجماعات المسلحة.

وصرح مسؤول محلي بأن مجموعة "إرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية نفذت هجوما مسلحا على بلدة سورغا في ولاية غناغنا بالمنطقة الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم نساء، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات".

وأشار أحد السكان المحليين إلى أن "المسلحين أحرقوا عددا من المنازل قبل أن يفروا من المكان ويتواروا عن الأنظار"، لافتا إلى أن سكان المنطقة فروا نحو مدينة بوغاندى، على غرار سكان قرية نيندانغو" المجاورة، والتي "تشهد أيضا رحيلا جماعيا لسكانها خوفا من هجوم مماثل".