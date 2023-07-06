بسبب الحرارة.. وفاة شخص فى متنزه وادى الموت الوطنى بالولايات المتحدة

وكالات الأنباء

أفاد المكتب الصحفى لمتنزه وادى الموت الوطنى فى الولايات المتحدة بمصرع رجل عجوز بسبب الحرارة فى أراضى المتنزه.

وجاء فى بيان صدر عن المكتب حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "فى صباح يوم 3 يوليو الجارى تم العثور على رجل يبلغ من العمر 65 عاما من سان دييغو في سيارته في متنزه وادي الموت الوطني. من المحتمل أن يعود سبب وفاته إلى الحرارة الشديدة".

وذكر البيان أنه في اليوم السابق بلغت درجة الحرارة في متنزه وادي الموت في النهار 52.2 درجة مئوية وفي الليل - 36 درجة مئوية.

وتابع أنه تم العثور على سيارة المتوفي بالقرب من الطريق الذي يمر عبر المتنزه. وكان الرجل فاقدا للوعي بداخلها. ولم يعمل جهاز التكييف وكانت النوافذ مفتوحة. وأكد رجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث وفاة الرجل بسبب ضربة شمس.