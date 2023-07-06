بريطانيا تؤكد التزامها بالعمل مع بنجلاديش لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

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أكدت المملكة المتحدة، التزامها بالعمل مع بنجلاديش لإنشاء علاقة تجارية واستثمارية من شأنها أن تخلق فرص عمل وتنمو كلا الاقتصادين.



وقال وزير التجارة الدولية البريطاني نايجل هدلستون - وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - : "تتمتع المملكة المتحدة بعلاقة قوية ودائمة مع بنجلاديش وقد نمت تجارتنا مع البلاد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي".



وتابع: "توضح زيارتي الأولى هنا الطموح القوي للمملكة المتحدة للعمل مع بنجلاديش لتحقيق علاقة تجارية واستثمارية معززة"، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع حكومة بنجلاديش على زيادة الرخاء المتبادل من خلال معالجة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق والتجارة.



ويقوم وزير التجارة الدولية البريطاني بزيارة حاليًا إلى بنجلاديش؛ لبحث شراكة تجارة الطيران والاستثمار، التي وقعتها المملكة المتحدة وبنغلاديش في مايو 2023، والتي ستعزز قطاع الطيران في بنجلاديش وتخلق فرص عمل في كلا البلدين.