اليوم السابع
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برلسكونى ترك فى وصيته 100 مليون دولار لصديقته.. ووجه الشكر لأبنائه الخمسة

الخميس، 06 يوليو 2023 04:13 م
برلسكونى ترك فى وصيته 100 مليون دولار لصديقته.. ووجه الشكر لأبنائه الخمسة برلسكونى
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة الجورنال الإيطالية، إن رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، سيلفيو برلسكونى، الذى توفى في 12 يونيو الماضى، ترك 109 ملايين دولار لصديقته، مارتا فاسينا 33 عامًا، وهى نائبة في حزب فورزا إيطاليا، بحسب وصيته التي أُعلن عنها اليوم الخميس، والتي أطلق عليها برلسكونى لقب "زوجتى" على الرغم من أنهما غير متزوجين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فاسينا ستكون أحد المستفدين من أموال برلسكونى التي تركها في ورثه والتي تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، والتي سيورثها ابناءه الخمسة.

 

وورثت مارينا وبيير سيلفيو برلسكوني ، المولودان من أول زواج لرجل الأعمال من كارلا دال أوجليو ، 53٪ من شركة العائلة الإعلامية فينيفيست  Fininvest ، بحسب ما أفاد مصدر مالي بعد فتح وصيته، وابناءه الثلاثة الآخرين، لويجي ، إليونورا وباربارا ، المولودون من الزواج الثاني مع فيرونيكا لاريو ، النسبة المتبقية 47٪.

 

وكان برلسكوني قد وضع هذه الوصية فيما يتعلق بفينيفيست  في عام 2006 ، قبل دخوله المستشفى في ميلانو مباشرة.

 

وانخفض صافي ربح للشركة بنسبة 44٪ إلى 217.6 مليون دولار العام الماضي ، في حين استقر حجم مبيعاتها تقريبًا عند 4.153 مليون دولار.

 

ورافقت وصية برلسكوني، بجملة مكتوبة بخط اليد موجهة إلى أطفاله: "شكرًا لكم.. أشعر كثيرًا بالحب لكم جميعًا ، والدكم".

 

يترك برلسكوني ، الذي لا تزال أصوله التراثية يكتنفها الغموض ، 100 مليون يورو لشقيقه باولو ، بالإضافة إلى 32.6 مليون دولار لصديقه وشريكه الكبريتي مارسيلو ديل أوتري ، المؤسس المشارك لحزب فورزا ايطاليا، الذي سُجن في 2010، للعمل كوسيط بين برلسكوني ومافيا كوسا نوسترا الصقلية في السبعينيات.


إيطاليا

برلسكونى

اخبار العالم

ورث برلسكونى



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