بدء تصميمات مشروعات المياه والصرف ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استعداد الأجهزة التنفيذية للبدء فى أعمال المرحلة الثانية لمشروعات حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة، والتى سوف تبدأ العمل فيه أوائل شهر يوليو القادم، حيث تم البدء فى أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحى فى مراكز (بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ) والتى تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

ولفت "مختار" إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

ووجه "مختار" للتنسيق الكامل بين كافة الجهات والشركات المنفذة للمشروعات لتذليل العقبات تمهيدًا للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية.

وأكد "مختار" على ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافى أى مشاكل أو معوقات قبل البدء فى التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتى تكون الدقهلية فى مقدمة المحافظات.

يذكر بأن تم الانتهاء من أعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، بقرى مركز شربين