وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، "تجرى القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوى لمجموعة القوات الروسية".

كما تشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي، وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجارى.